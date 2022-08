10 najpopularniejszych miast na świecie według użytkowników TikToka. Lista jest pełna niespodzianek

Znajdź inspiracje podróżnicze na… TikToku

Jakiś czas temu niepozorna aplikacja taneczna zawojowała świat i stała się jednym z najpopularniejszych mediów społecznościowych. Obecnie znajdziecie tam informacje prawie na każdy temat, w bardzo przystępnej dla odbiorcy formie. Krótkie nagrania często okraszone komentarzem lub podkładem muzycznym zachęcają także do poszukiwania podróżniczych inspiracji. Relacjami z wyjazdów dzielą się tam nie tylko podróżnicy czy znani blogerzy, ale też ludzie zupełnie niezwiązani z branżą. Każda z tych osób ma własne przemyślenia co do odwiedzanej destynacji, więc przed podjęciem decyzji o zarezerwowaniu wycieczki można mieć szerszy ogląd na kulturę, zwyczaje czy poziom bezpieczeństwa w danym miejscu i dowiedzieć się rzeczy, o których prawdopodobnie nikt by nam nie powiedział.