1,5 rocznika startowało w rekrutacji do szkół średnich. Walka o miejsce i zwiększanie liczby klas. „To wy się gdzieś dostaliście?” Magdalena Konczal

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym roku jest wyjątkowo trudna. Powodem reformy systemu edukacji. Fot. Mariusz Kapala / Polska Press

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 wciąż trwa. W miniony tygodniu ogłoszono wyniki dla wszystkich województw. Uczniowie wiedzą już, czy udało im się dostać do wybranych placówek. W tym roku rekrutacja jest specyficzna. Do szkół średnich startowały bowiem dzieci, które doświadczyły dwóch reform. Jedna z nich to likwidacja gimnazjów. Druga możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez sześciolatki. Zarówno pierwsza, jak i druga spowodowały, że w szkołach od września będzie wyjątkowo tłoczno, a walka o naukę w wymarzonych klasach jest jeszcze bardziej zacięta. Ile uczniów dostało się do szkół? Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Zapytaliśmy o to urzędy miasta.