28. Finał WOŚP. Tak wyglądało Światełko do nieba 2020 w Polsce [zdjęcia NaM]

"Gdańsk dzieli się dobrem" - pod takim hasłem w niedzielę, 12 stycznia, odbywa się tamtejszy Finał WOŚP 2020. I to właśnie to miasto rozpoczęło w tym roku ogólnopolską transmisję ze Światełka do nieba, by upamiętnić zamordowanego rok temu prezydenta Pawła Adamowicza. Tomasz Organek zaśpiewał słynne "Imagine" Lennona.

W Warszawie tuż przed Światełkiem na scenie wystąpiła Agnieszka Chylińska. O godz. 20 rozpoczął się wielki świetlny pokaz, bardzo efektowny, ale niezbyt głośny - ze względu na dobro zwierząt.

- Już na poprzednim Finale powiedzieliśmy sobie, że nie strzelamy głośno. Strzelamy lajtowo. Rok temu pokazaliśmy – moim zdaniem – bardzo dobrą sztukę, taką z granicy Rammsteina, a więc dużo ognia, dużo pary – mówił Jerzy Owsiak.

