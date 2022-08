Abonament RTV za radio w samochodzie. Kto musi płacić?

Jeśli kierowca mieszka w domostwie, które opłaca regularnie opłaty abonamentowe, nie powinien mieć powodów do obaw. Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych wskazuje, że w przypadku opłacania abonamentu RTV w ramach gospodarstwa domowego, nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów za radioodbiornik w aucie prywatnym.

Ale dotyczy to sytuacji w której pojazd jest zarejestrowany na osobę prywatną. Jeśli pojazd jest zarejestrowany na działalność, leasingowany lub wynajmowany, to jego użytkownik ma obowiązek zapłacenia abonamentu. Opłatę abonamentową należy uiścić za każdy samochód firmowy, który jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej.