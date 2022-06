Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt wycofany z armii. Do nabycia są m.in. quad i przyczepa. Zobacz ZDJĘCIA RED

Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego. AMW sprzedaje sprzęt wycofany z armii. Do nabycia pojazdy o obniżonych cenach. Niektóre mają już swoje lata, ale wciąż mogą posłużyć komuś, kto akurat potrzebuje przyczepy albo ciągnika. Przejdź do naszej galerii i sprawdź, czy nie warto zakupić czegoś od wojska. To najnowszy przetarg AMW z 16 czerwca.