Akumulator. 11 czynników, które sprzyjają jego rozładowywaniu

1. Rozładowanie akumulatora. Prądożerne zabezpieczenia antykradzieżowe

W zasadzie wszystkie elektroniczne zabezpieczenia antykradzieżowe potrzebują jakiegoś zasilania podczas pracy. Niektóre mają własny akumulator, inne korzystają z akumulatora samochodowego. Warto poprosić elektryka albo montażystę alarmów, aby sprawdził jak duży jest to pobór i ocenił czy nie przerasta on możliwości naszego samochodu.

2. Rozładowanie akumulatora. System start/stop

3. Rozładowanie akumulatora. Napęd hybrydowy

Okazuje się, że podobne problemy jak w samochodach z systemem start-stop mają również użytkownicy hybryd. W tych modelach cykle włączania i wyłączania silnika podczas jazdy miejskiej odbywają się niemal bez przerwy. Oczywiście – dodatkowe akumulatory do systemu hybrydowego są do tego przystosowane zarówno pod względem charakterystyki pracy, jak też pojemności, ale prawdziwą plagą jest rozładowywanie się podstawowego akumulatora tradycyjnego umieszczonego pod maską. Poranne problemy z rozruchem hybrydy wydają się abstrakcyjne, tymczasem rzeczywiście – ich skala jest zaskakująco duża.

4. Rozładowanie akumulatora. Elektryczny osprzęt silnika

Współczesne silniki potrzebują do pracy sporej ilości prądu. Zasilania wymagają m.in. sterownik, układ wtryskowy, układ paliwowy. Coraz częściej prądem zasilane są także wspomaganie kierownicy, a nawet pompa cieczy chłodzącej. To wszystko sprawia, że alternator czasem nie nadąża i podczas jazdy dodatkowo pobierany jest prąd z akumulatora. Nic zatem dziwnego, że jeśli nie będzie on okresowo doładowywany, to po pewnym czasie będzie do niczego.