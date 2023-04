Aplikacja e-TOLL śledzi kierowców? Jest wyjaśnienie

Do Biura RPO wpłynęło wiele wniosków obywateli dotyczących tej aplikacji. Zgodnie z regulaminem dostawca aplikacji - szef Krajowej Administracji Skarbowej - odbiera z aplikacji dane geolokalizacyjne z obszaru Polski. Gromadzi zaś tylko te dane lokalizacyjne, które wykorzystywane są do naliczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd lub do monitorowania przewozów SENT. Lokalizacja jest zbierana w trybie ciągłym, także jeśli aplikacja jest przeniesiona do tła.