Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie „Legendy o św. Aleksym”. Odpowiedź do pytania na maturę ustną 2023

Matura ustna z polskiego 2023. Najważniejsze informacje

Egzamin ustny z języka polskiego odbędzie się w terminie od 10 do 23 maja 2023 roku. Matura będzie składała się z dwóch części: odpowiedzi na niejawne pytanie, która oparta będzie na tekście literackim, ikonicznym lub dotyczącym języka oraz wypowiedzi odnoszącej się do jednego z pytań jawnych (nawiązujących do lektur szkolnych).