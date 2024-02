Auta hybrydowe. Czy zwracasz uwagę na użyty do nich olej?

Hybrydowe ABC

Olejowe wyzwanie

Być może już po przeczytaniu tego wstępu, niektórzy Czytelnicy domyślają się co jest największym olejowym wyzwaniem w samochodach hybrydowych. Chodzi oczywiście o bardzo częste włączenia i wyłączenia silnika spalinowego – w przypadku wszystkich rodzajów hybryd oraz o pracę silnika spalinowego w niskim zakresie temperatur. Silnik spalinowy jest niedogrzany, ponieważ w swoich krótkich cyklach pracy najczęściej nie ma czasu na to, by osiągnąć optymalną temperaturę roboczą. W pełnych hybrydach, a jeszcze bardziej w hybrydach plug-in, dochodzi do tego problem gwałtownego wejścia na obroty silnika całkowicie zimnego. Dzieje się to w sytuacji, w której samochód wyjeżdża z parkingu w trybie czysto elektrycznym, włącza się do ruchu, a silnik spalinowy „wkracza do akcji” dopiero przy prędkości 50-60 km/h.

Gwałtowne wyłączenia silnika również mu nie służą. Pamiętajmy, że niektóre silniki w hybrydach mają turbodoładowanie, a przecież gwałtowne wyłączenie takiej jednostki, która np. pracowała na poziome 3-4 tys. obr./min obciąża dość mocno ułożyskowanie turbosprężarki.