Autor bloga Facet i Kuchnia poleca przepis na syrniki ukraińskie i radzi: „Zwolnij, zadbaj o siebie, zjedz coś dobrego”

Skąd pomysł na prowadzenie bloga?

- Blog to pomysł mojej żony - Gośki, która pewnego jesiennego wieczoru 2011 roku uznała, że gotuję na tyle dobrze, że trzeba napisać o tym światu. Podejmując tę decyzję, nie mieliśmy pojęcia, w co się pakujemy, nigdy nie czytaliśmy żadnego innego bloga. Jednak trwamy w tym szaleństwie do dziś. To czasochłonne zajęcie, które czasem trudno pogodzić z pracą i codziennym życiem, ale z drugiej strony jest ono na swój sposób uzależniające.