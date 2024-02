Awaria elektroniki samochodowej. Mechanicy rozwiewają wątpliwości

- Do naszego warsztatu trafiają pojazdy z różnymi problemami. W jednym z przypadków właściciel Volkswagena zgłosił brak możliwości uruchomienia pojazdu. Okazało się, że uszkodzona blokada kierownicy uniemożliwiała dotarcie sygnału, by odpalić auto do rozruchu. Mechanicy po dokładnej analizie i wymianie części skutecznie przywrócili sprawność uszkodzonego samochodu – przyznaje Paweł Zaręba, właściciel warsztatu Polauto w Markach, należącego do Q Service Castrol.