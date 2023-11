Awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce - sytuacja jest już opanowana

Awaria systemu ratownictwa medycznego - wszystko już działa prawidłowo

O awarii teleinformatycznego systemu ratownictwa medycznego w Polsce informował serwis RMF24. Według ustaleń, problemy z dostępem do systemu występowały w nocy z 6 na 7 listopada, a ok. godz. 5.00 we wtorek był całkowicie niedostępny. Z tego powodu dyspozytorzy notowali zgłoszenia ręcznie, a informacje na temat zdarzeń przekazywali drogą radiową, bądź telefonicznie. Z powodu awarii niewidoczna była między innymi lokalizacja zespołów ratownictwa medycznego.

Na szczęście sytuację udało się szybko opanować. Ministerstwo Zdrowia przekazuje, że awarię udało się usunąć.