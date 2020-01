Aż 357 osób zginęło w 2019 roku na przejściach dla pieszych w woj. śląskim.

Polki pójdą na emerytury w wieku 53 lat, a Polacy 58?

35 lat pracy i 35 lat emerytury – tak niebawem może wyglądać życie niejednej Polki. Prezydent Andrzej Duda chce, by każda kobieta nad Wisłą mogła przejść na emeryturę po przepracowaniu 35 lat, wliczając w to urlopy macierzyńskie. U mężczyzn staż uprawniający do odejścia z pracy m...