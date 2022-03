Aż 80 samorządów chce walczyć ze smogiem w województwie śląskim! Akcja przywracamy błękit"

Województwo śląskie uruchomiło nowy projekt do walki o czyste powietrze. Do programu „Śląskie. Przywracamy błękit" zgłosiło się aż 80 samorządów - Połowa Śląska wchodzi w ten program i to jest bardzo dobry sygnał - mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

Nad poprawą jakości powietrza Śląsk pracuje już od kilku lat. Dzisiaj, 22 lutego uruchomiono program "Śląskie. Przywracamy błękit", w ramach którego poszczególnym gminom, zostaną przyznane środki do walki o czyste powietrze. To samorządy będą decydować na co zostaną przeznaczone. - Na walkę ze smogiem, na edukację jak ekologicznie palić czy gdzie sięgać po środki, dzięki którym możemy wymienić nieefektywne źródła ciepła - wymienia Jakub Chełstowski. - Ten program jest wielowątkowy. Nie można przyłożyć jedną sztampą miast do tego programu. Tychy mają inne problemy, Katowice mają inne problemy, Mysłowice mają inne problemy, powiat bieruńsko-lędziński ma inne problemy, żywieczczyzna także w realizacji uchwał antysmogowych. To musi być uszyte na miarę potrzeb samorządów lokalnych i ten projekt do tego się sprowadza - dodaje. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Do projektu zgłosiło się 80 samorządów. - Jesteśmy gminą, która nie posiada dostępu do sieci gazowej - mówi Klaudiusz Kandzia, burmistrz miasta Kalety. - W obliczu uchwały sejmiku woj. śląskiego, nasi mieszkańcy są zobowiązani do wymiany źródeł ciepła. Mam nadzieję, że poprzez realizację tego projektu tych starych nieefektywnych pieców będzie ubywać - dodaje.

Jak twierdzi Urząd Marszałkowski, projekt jest jednym z największych dotyczących ochrony powietrza. - Program jest największym projektem dotyczącym ochrony środowiska pod względem liczby partnerów w Europie. Będzie swoim zasięgiem obejmował nie tylko wszystkie gminy w woj. śląskim, ale również efekty tego projektu będą oddziaływały na regiony sąsiednie, w tym regiony transgraniczne. - wyjaśnia Izabela Domogała, członek zarządu woj. śląskiego. - Chcemy uporządkować m.in. chaos informacyjny, jeśli chodzi o przekaz dotyczący wdrażania programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej, więc powstanie duży, zintegrowany system ekoinformacji dla mieszkańca - dodaje.

Jak przyznają samorządowcy, tzw. "ekoinformacja" jest potrzebna, szczególnie dla mieszkańców, którzy są bardzo zainteresowani pozyskiwaniem dofinansowań na wymianę źródeł ciepła. - Tarnowskie Góry będą chciały skorzystać na projekcie poprzez zatrudnienie doradcy. W jednym biurze i w jednym miejscu będą zlokalizowane wszystkie dotacje związane z wymianą źródeł ciepła dla mieszkańców - wyjaśnia Jarosław Wasążnik z Biura Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. - Będzie to program ograniczenia niskiej emisji, ale także wszystkie programy unijne, które realizujemy. W końcu mieszkańcy będą mieli w jednym miejscu dostęp do informacji o możliwości pozyskania środków i wymiany źródła ciepła - dodaje.

Wartość programu opiewa na kwotę 76 mln zł, z czego 45 mln zł pochodzi z Funduszy Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył na ten program 26 mln zł. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest instytucją, która z wielką chęcią wspiera tego typu inwestycje. Przeglądaliśmy wniosek przygotowany przez woj. śląskie, będziemy chcieli go stawiać jako wzór i przykład tego w jaki sposób, przejrzysty i merytoryczny pokazywać we wniosku to co chcieliśmy zrealizować - mówi Paweł Mirowski zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - W obszarze czystego powietrza Śląsk jest liderem. Samorządy są ważnym elementem zarówno w tym projekcie, o którym dzisiaj mówimy, jak i w Projekcie Czyste Powietrze, w którym 83 proc. samorządów ma podpisane porozumienia - dodaje.

Lista samorządów w programie "Śląskie. Przywracamy błękit"

Miasto Będzin,

Miasto Bielsko-Biała,

Miasto Bieruń,

Gmina Bobrowniki,

Gmina Bojszowy,

Gmina Boronów,

Miasto Bytom,

Miasto Chorzów,

Gmina Ciasna,

Miasto Cieszyn,

Miasto Czeladź,

Miasto Częstochowa,

Miasto Dąbrowa Górnicza,

Gmina Gierałtowice,

Miasto Gliwice,

Gmina Godów,

Gmina Gorzyce,

Miasto Jastrzębie-Zdrój,

Miasto Kalety,

Miasto Katowice,

Gmina Kłobuck,

Miasto Knurów,

Gmina Kochanowice,

Gmina Koszęcin,

Gmina i Miasto Koziegłowy,

Gmina Kroczyce,

Gmina Krzanowice,

Gmina Krzepice,

Gmina Krzyżanowice

Miasto Lubliniec,

Gmina Lyski,

Miasto Łaziska Górne,

Gmina Marklowice,

Gmina Miedźna,

Gmina Miedźno,

Gmina Mierzęcice,

Gmina Mikołów,

Gmina Mszana,

Gmina Nędza,

Gmina Ogrodzieniec,

Gmina Opatów,

Gmina Ornontowice,

Miasto Orzesze,

Gmina Pawłowice,

Gmina Pawonków,

Miasto Piekary Śląskie,

Gmina Pietrowice Wielkie,

Gmina Pilchowice,

Gmina Poraj,

Miasto Poręba,

Gmina Psary,

Miasto Pszczyna,

Miasto Pyskowice,

Miasto Racibórz,

Miasto Radlin,

Miasto Radzionków,

Miasto Ruda Śląska,

Gmina Rudziniec,

Miasto Rybnik,

Miasto Rydułtowy,

Miasto i Gmina Siewierz,

Miasto Skoczów,

Miasto Sosnowiec,

Miasto Sośnicowice,

Gmina Świerklaniec,

Gmina Świerklany,

Miasto Tarnowskie Góry,

Gmina Tworóg,

Miasto Tychy,

Miasto Ustroń,

Gmina Wielowieś,

Miasto Wisła,

Miasto Wodzisław Śląski,

Miasto Woźniki,

Gmina Wyry,

Miasto Zabrze,

Miasto Zawiercie,

Gmina Zbrosławice,

Gmina Żarnowiec,

Miasto Żory

