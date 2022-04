Aż zapiera dech. Restauracje i kawiarnie w Polsce z najpiękniejszymi widokami

Kawiarnie i restauracje w Polsce z najpiękniejszymi widokami

Kliknij w przycisk, aby przejść do galerii zdjęć kawiarni i restauracji z widokiem

Katowice – 27th Floor Bar and Restaurant

Restauracja mieści się w katowickim hotelu Marriott przy ulicy Uniwersyteckiej 13. Zajmuje całe 27. piętro wieżowca Altus. Widok wychodzi na cztery strony świata. Do godziny 14. lokal dostępny jest dla gości hotelowych, następnie do godz. 2. nad ranem dla wszystkich. Miejsce zostało podzielone na części takie, jak: