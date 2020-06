Bajka Pana Kleksa wraca po 100 dniach przerwy

„Zdajemy sobie sprawę, że wracamy w zupełnie nowej rzeczywiści. Z jednej strony chcemy zapewnić wszystkim odwiedzającym dotychczasowy, niepowtarzalny klimat naszej Bajki, ale z drugiej musimy pamiętać o panujących zasadach bezpieczeństwa. Wykonaliśmy absolutnie wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadziliśmy specjalne lampy UV-C, które służą do dezynfekcji dużych powierzchni, zrezygnowaliśmy z klimatyzacji, zmniejszyliśmy liczbę odwiedzających o 50% i usunęliśmy wszystkie przedmioty, których nie da się zdezynfekować. Codzienne o 14:00 będą przerwy w funkcjonowaniu Bajki, aby jeszcze bardziej zadbać o czystość, co zmaksymalizuje bezpieczeństwo odwiedzających. Nie wpłynie to jednak na komfort i dużą dawkę pozytywnych emocji, które gwarantujemy rodzicom z dziećmi, a z czego byliśmy znani wcześniej” – mówi Grzegorz Pietraszewski, współwłaściciel Bajki Pana Kleksa w Katowicach.

W przestrzeni Bajki na stałe pojawią się również nowi bohaterowie, których do tej pory odwiedzający nie mieli okazji spotkać. To legendarny, śląski Bebok oraz Królowa Aba, którą z pewnością pokochają najmłodsi. Dodatkowo twórcy Bajki pracują nad specjalną ofertą wakacyjną, która pozwoli maksymalnie wykorzystać czas wolny rodzinom z Katowic i całego śląska.

Wakacje z Panem Kleksem

„Wiemy, że część osób w tym roku zrezygnuje ze znanych do tej pory długich wyjazdów wakacyjnych. Dzieci jednak wyjątkowo dużo czasu spędziły w ostatnim czasie w domach, dlatego mamy dla nich bardzo ciekawą propozycję półkolonii z Panem Kleksem, które startują już 13 lipca w naszej katowickiej Bajce. Podczas 5 dniowych turnusów gwarantujemy dla nich profesjonalną opiekę od rana do wieczora, z pełnym wyżywieniem i kreatywnymi atrakcjami, których nie znajdzie się nigdzie indziej. W programie są m.in. warsztaty teatralne, biologiczne, chemiczne i astronomiczne prowadzone w nowoczesny sposób, podchody na terenie byłej Fabryki Porcelany oraz zabawy na świeżym powietrzu. Wszystko to oczywiście z maksymalnym zapewnieniem bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników. Sam jestem ojcem, więc wiem jak to ważne dla rodzica” – dodaje Pietraszewski.