Bazyliszka, boska królowa przypraw. Sprawdź przepis na pesto z bazylii oraz właściwości i zastosowanie zioła

Czym jest bazylia?

Bazylia pospolita, nazywana również bazylkiem ogrodowym, bazyliszką polską albo balsamem wonnym, jest rośliną jednoroczną z rodziny jasnotowatych. Pochodzi najprawdopodobniej z Indii. W dużych ilościach spotkać ją można w Ameryce Południowej. Najtrudniej chyba wyobrazić sobie jednak bez bazylii kuchnię włoską, bo zioło to jest jej znakiem rozpoznawczym. Bazylia, poza walorami kulinarnymi, doceniana jest za swoje właściwości lecznicze, ma też zastosowanie w kosmetyce. W starożytnej Grecji tworzono z niej perfumy i aromatyzowano mydła na dworach królewskich.

Świeża bazylia a wierzenia ludowe

Przed laty bazylia uznawana była za roślinę zesłaną przez bogów. Przysięganie na nią w sądzie miało gwarantować prawdomówność. Kościół prawosławny używał nawet bazylii do przygotowania wody święconej. Z kolei według wierzeń meksykańskich liście bazylii włożone do kieszeni ukochanej osoby miały sprzyjać zakończeniu kłótni. A w starożytnym Rzymie uważano, że zioło to ma moc przeganiania złych duchów.