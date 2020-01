Będzie banknot z Kaczyńskim? Tego chce śląska posłanka PiS.

- Dla mnie to wybitna postać, nie ode mnie zależy decyzja w sprawie banknotu, ale każde upamiętnienie tak wielkiego człowieka jest godne. Można się nad tym pochylić, bo to był człowiek wyjątkowy - uważa Dziuk.

Nie ma tutaj jednak mowy o tym, jaki miałby być to banknot - o nominale 10, 20, a może 100 lub 500 złotych. Być może trzeba by było pomyśleć o nowym nominale - 1000 złotych? Parlamentarzyści nie wspominają również, czy chodzi o banknot kolekcjonerski, czy podobizna zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Polski powinna trafić do obiegu na stałe. A jeśli tak, to kogo miałby zastąpić Lech Kaczyński?