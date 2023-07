Bezpieczne wakacje. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji? W jaki sposób zapobiegać wypadkom? Co jeśli do nich dojdzie? Debata DZ

W siedzibie “Dziennika Zachodniego” odbyła się kolejna debata. Temat dyskusji nie był przypadkowy i nawiązywał bezpośrednio do okresu, w którym aktualnie się znajdujemy – wakacji. Motywem przewodnim były bezpieczne wakacje. W trakcie debaty eksperci przybliżyli nam informacje jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie wolnym.

Okres wakacyjny to czas wypoczynku, podczas którego często pozwalamy sobie na więcej, decydujemy się na aktywne spędzanie czasu, udajemy się na wszelkie wyprawy. Taki sposób spędzania urlopu bez wątpienia jest czymś bardzo dobrym i warto stawiać na tę formę odpoczynku. W tym samym momencie nie możemy jednak zapominać o naszym zdrowiu i bezpieczeństwie. W trosce o to co najważniejsze “Dziennik Zachodni” ruszył z akcją “Bezpieczne wakacje”, w ramach której zorganizowana została debata. Naszymi ekspertami byli: Daniel Kocur, prezes kancelarii Vox Veritas; Sławomir Cichy, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Iwona Pałka, magister pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Zapobieganie urazom i pierwsza pomoc w razie wypadku

- Latem najczęstszym powodem interwencji medycznej są przegrzania spowodowane wysokimi temperaturami. Bardzo istotne jest, by wiedzieć, jak się zachować, gdy dochodzi do takiej sytuacji. Niezależnie czy przegrzaniu uległo dziecko, czy osoba starsza, musimy pamiętać, by jak najszybciej z taką osobą udać się w miejsce zacienione i schładzać ją zimnymi okładami w okolicach karku, czoła, pach, kolan oraz pachwin. Przestrzegam tutaj przed wchodzeniem do zimnej wody, gdyż w ten sposób łatwo możemy doprowadzić do szoku termicznego – informuje Iwona Pałka, magister pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

W przypadku wysokich temperatur szczególną uwagę trzeba zwrócić na najmłodszych. Iwona Pałka przekazuje, iż pierwszymi objawami przegrzania u dzieci są niepokój, płacz, rozpalone ciało, wymioty i zapadnięte oczy. Dodaje również, iż człowieka przed ciepłem chroni pot, a dzieci mają słabo rozwinięte gruczoły potowe, dlatego nie można lekceważyć tych objawów. Osoby dorosłe przy udarze cieplnym stają się słabe i apatyczne, może dojść nawet do omdlenia.

Latem dochodzi jednak do innych incydentów, jeśli jesteśmy świadkami wypadku, musimy działać. Trzeba zorganizować pomoc, imiennie wyznaczyć zadania, by każdy wiedział co robić. - Warto mieć ze sobą wodę, małą apteczkę wyposażoną w plastry, bandaże, one zawsze się sprawdzą. W przypadku poważnego wypadku trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zweryfikować, czy jest bezpiecznie dookoła. Warto potrafić się posługiwać AED. Należy ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej, a następnie wezwać pomoc. Jeżeli dochodzi do zatrzymania akcji serca, należy również wykonywać akcję ratunkową do momentu przyjazdy zespoły ratunkowego pomocy. Pamiętajmy, że podejmując akcję ratunkową, nie wyrządzimy większej krzywdy osobie poszkodowanej, możemy tylko pomóc, dlatego nie powstrzymujmy się od wykonywania akcji ratunkowej – przekonuje Pałka.

Spacer w lesie to nie wycieczka, a wyprawa

W okresie wakacyjnym często lubimy szukać spokojnych miejsc i chwili wytchnienia. Udajemy się na dłuższe lub krótsze spacery. Prelegenci debaty uczulali, że do każdego rodzaju wypoczynku musimy się odpowiednio przygotować. - Las to nie park! Wydaje się, że w lesie wszystko jest idealne, są aleje, drogi i ścieżki, ale musimy pamiętać, że las to jest dzikie miejsce. Wycieczka do lasu to nie jest wycieczka, to jest prawdziwa wyprawa, by wybrać się do lasu trzeba się odpowiednio przygotować - uczula Sławomir Cichy, przypominając o odpowiednim ubiorze i wyposażeniu plecaka dostosowanym do rodzaju wyprawy tj. prowiant, woda czy apteczka turystyczna. Zabierz do lasu telefon i zapisz w nim numer do leśniczego odpowiedzialnego za dany obszar lasu. Można je znaleźć na stronach internetowych nadleśnictw i nie są tam przypadkowe. O numerach alarmowych 112 oczywiście musimy pamiętać, ale w sytuacji, gdy zgubimy się w lesie numer do leśniczego może okazać się kluczowy - dodaje.

Przedstawiciel Lasów Państwowych zaznacza jednak, by nie bać się wycieczek do lasów.

- Zapraszamy do lasu, las jest otwarty 365 dni roku, 24 godziny na dobę. Las jest świetnym miejscem, pamiętajmy jednak, by wyposażyć się w długie spodnie, pełne buty, dodatkowe ubrania, swetry polary, naładowany telefon, najlepiej z powerbankiem. Nie ubierać krótkich spodenek i sandałów, by uniknąć kleszczy. Ważne jest, żeby się dokładnie obejrzeć czy przypadkiem nie złapaliśmy kleszcza. Kleszcze w lasach są już niestety przez cały roku, cztery pory roku - mówił Cichy. - Jak usunąć kleszcza? Kleszcza wystarczy pociągnąć palcami – najlepiej przez chusteczkę higieniczną, a następnie go zgnieść w chusteczce – uzupełniła Iwona Pałka, magister pielęgniarstwa. Co zrobić, gdy wystąpią negatywne skutki wypadku?

Niestety, niektóre z wypadków kończą się długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zapytaliśmy eksperta jakie kroki najlepiej podjąć w takiej sytuacji.

- Najwięcej wypadków samochodowych jest latem, a nie zimą - zaczął Daniel Kocur, prezes kancelarii Vox Veritas. W przypadku, gdy dotknie nas nieszczęśliwy wypadek, należy jak najszybciej, już w momencie hospitalizacji, zgłosić się do kompetentnych osób. Pozwoli to na zorganizowanie nowoczesnej rehabilitacji i jej sfinansowanie. Szybkość działania jest bardzo ważna, bo efektywność rehabilitacji często warunkuje czas - przekazywał. Daniel Kocur zwrócił również uwagę na mało znany fakt związany z ubezpieczaniem OC. - Każdy, kto ma samochód, ma ubezpieczenie OC. To nam daje wiele praw. Suma gwarancyjna OC na ten moment wynosi aż 25 milionów złotych, co pozwala na zorganizowanie rehabilitacji w nowoczesnych warunkach. Bardzo mało osób o tym wie, ale zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego wszelkie uzasadnione koszty leczenia mają być pokrywane z OC samochodu. Wszystko się rozbiega o słowo uzasadnione, bo trzeba umieć uzasadnić swoje stanowisko, mieć wiedzę medyczną, dlatego warto się zgłosić do odpowiedniego podmiotu, która na tym się zna i umie taką sprawę poprowadzić - zakończył Kocur.