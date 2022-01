Billie Eilish, Joaquin Phoenix i inni. Te gwiazdy sięgają po dietę wegetariańską lub wegańską i wspierają walkę o prawa zwierząt

[...]Myślę, że zostaliśmy za bardzo oderwani od świata przyrody i patrzymy na świat jedynie z własnej perspektywy – żyjąc w przekonaniu, że jesteśmy w centrum wszechświata - mówił Phoenix. - Wchodzimy do świata przyrody i plądrujemy go. Czujemy się uprawnieni do sztucznego zapłodnienia krowy, a gdy urodzi, kradniemy jej dziecko, chociaż jej cierpienia i bólu nie da się nie zauważyć. Następnie zabieramy mleko, które jest przeznaczone dla jej cielęcia i wlewamy je do naszej kawy i płatków... I myślę, że boimy się coś w sobie zmienić, bo wydaje nam się, że musimy coś poświęcić, z czegoś zrezygnować.