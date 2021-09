Bluszcz pospolity. Wiecznie zielone pnącze do ogrodu. Jak uprawiać bluszcz i gdzie go sadzić

Bluszcz nie zrzuca liści na zimę, ani nie zmieniają one koloru jesienią. Jeśli jesienią widzimy ścianę lub drzewo porośnięte żywo czerwonymi liśćmi, to mamy do czynienia z winobluszczem (pięciolistkowym lub trójklapowym). Te pnącza potocznie nazywa się bluszczami, jednak to zupełnie inne rośliny.