BMW. Znaleźć „niebite” BMW M6 to prawdziwy cud!

Jaki procent luksusowych BMW jest po wypadku?

Trzecie miejsce na podium aut powypadkowych zajmuje BMW M5. Na polskim rynku udział egzemplarzy, które mają coś na sumieniu to ok. 70.2 %. Globalnie jest znacznie lepiej, bo ok. 48.1 %. Szanse kupującego na zakup auta bezszkodowego w ramach prywatnego importu wzrastają zatem do ponad 50%.