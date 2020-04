Ceny w sklepach szybują w górę: czy susza może być większą plagą, niż pandemia?

Wskaźniki cen mocno w górę

Ceny w sklepach rosną, co potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej ze wszystkich produktów spożywczych zdrożała wieprzowina: w stosunku do marca 2019 aż o 27%! Tak potężny wzrost cen mięsa jest nie tylko echem suszy, ale przede wszystkim Afrykańskiego Pomoru Świń. Wirus, który przedostanie się do hodowli, skutkuje wymogiem wybicia całego stada. Gdy hodowcy notują straty, ceny idą w górę.

Co jeszcze podrożało?

Wyraźne wzrosty cen są widoczne na przykładzie owoców. Średnio przyjdzie nam zapłacić prawie o 20% więcej, niż rok temu. Zgodnie z danymi GUS-u, w marcu 2020 warzywa skoczyły w górę o niecałe 8%, jednak może to być dopiero początek tendencji wzrostowej.

Sebastian Sadowski-Romanov, ekspert w zakresie handlu międzynarodowego oraz prezes firmy ITRO, wskazuje: