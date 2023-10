Checklisty dla maturzysty: jak wykorzystać to narzędzie do planowania i organizacji nauki? Sprawdź nasze wskazówki

Checklisty to proste listy zadań do wykonania w określonej kolejności (kroki, jakie należy wykonać np. podczas nauki). Dla maturzysty oznaczają one dokładne sprecyzowanie etapów, które muszą przejść, aby osiągnąć sukces na maturze. Wraz z listami zadań do wykonania i rozplanowaniem nauki w czasie, ułatwią efektywną naukę do egzaminu. Jakie są rodzaje checklist i jak je tworzyć? Wyjaśniamy.

Checklista – jak powinna wyglądać?

Najfajniejsze jest to, że checklista nie jest zaawansowanym narzędziem. Wystarczy karka i długopis, ale można użyć też ozdobników, kolorowych zakreślaczy lub ciekawego designu, jeśli to komuś ułatwi zadanie. Co do zasady checklistę zrobisz mając: kartkę papieru – możesz zacząć od tradycyjnej kartki papieru, na której ręcznie sporządzisz checklisty. To prosty i skuteczny sposób, który pozwala na indywidualne dostosowanie listy do swoich potrzeb.

– możesz zacząć od tradycyjnej kartki papieru, na której ręcznie sporządzisz checklisty. To prosty i skuteczny sposób, który pozwala na indywidualne dostosowanie listy do swoich potrzeb. planer lub kalendarz – wiele osób korzysta z planerów, lub kalendarzy do prowadzenia checklist. W takim przypadku możesz dostosować checklistę do odpowiednich dni.

– wiele osób korzysta z planerów, lub kalendarzy do prowadzenia checklist. W takim przypadku możesz dostosować checklistę do odpowiednich dni. tablice korkowe lub tablice magnetyczne – to kreatywne podejście, które umożliwia widoczną organizację zadań na ścianie lub lodówce. Taka checklista może mieć np. formę kolorowych karteczek.

– to kreatywne podejście, które umożliwia widoczną organizację zadań na ścianie lub lodówce. Taka checklista może mieć np. formę kolorowych karteczek. aplikacje i narzędzia online – dla tych, którzy preferują technologiczne rozwiązania, istnieje wiele aplikacji i narzędzi online do tworzenia checklist. Możesz korzystać z aplikacji na smartfonie, komputerze lub tabletu, co pozwoli na łatwe dostosowywanie i synchronizowanie zadań między różnymi urządzeniami.

Aplikacje do planowania nauki

Ponieważ telefon niemal każdy ma w kieszeni, a młodzież nie rozstaje się z technologią, to właśnie aplikacje mogą być najlepszym narzędziami do planowania nauki. Do wyboru jest ich masa, to m.in.:

Todoist,

Nozbe,

Kalendarz Google,

Evernote,

Pomotodo,

Trello.

Korzyści z używania checklist

Stosownie checklist dają wiele korzyści i tak może też być w przypadku maturzystów przygotowujących się do egzaminów. Pomagają zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć określony cel. Dzięki nim unikamy chaotycznego podejścia do nauki i skupiamy się na priorytetowych zadaniach.

W momencie, kiedy dużo się dzieje i łapiemy się na tym, że „nie wiemy, od czego zacząć” checklista jest naszym kompasem. Ponadto nauka rozplanowana i uporządkowana w formie checklist daje poczucie kontroli i uporządkowania, a co za tym idzie redukuje stres, który może się pojawić podczas przygotowań do egzaminu („Czy na pewno wszystko umiem?”, „Czy zdążę powtórzyć te słówka?” itd.).

Jak tworzyć skuteczne checklisty?

Przede wszystkim określ konkretny cel danej checklisty. Np. „tygodniowe podsumowanie nauki z języka anielskiego”, „Rozwiązywanie arkuszy z matematyki”, „Nauka do pytań jawnych z języka polskiego”, „Zrozumienie konkretnego działu z matematyki”.

Zaplanowanie działania (struktury, które wyznacza checklista) wymaga ustalenia priorytetów. Hierarchizuj więc swoje zadania, aby stworzyć z nich sensowe kroki. Rozpocznij od głównych celów, a następnie podziel je na mniejsze kroki. Dzięki temu będziesz mieć jasny plan działania.

Checklista czy lista zadań? Jakie są różnice?

Między listą zadań a checklistą jest cienka granica, ale oba narzędzia świetnie się uzupełniają w planowaniu nauki (i nie tylko!). Lista zadań (ang. „to do list”) to spis, na którym umieszczamy ogólnie wszystkie zadania, które muszą zostać wykonane w danym czasie np. w ciągu tygodnia, miesiąca, czy nawet roku. Nie mają konkretnej struktury. Możemy w niej umieszczać zadania w dowolnej kolejności. To też lista, która często jest bardziej elastyczna, co oznacza, że zadania mogą być dodawane i usuwane w miarę postępu dnia.

Natomiast checklista te zadania priorytetyzuje, a nawet układa w struktury. Co świetnie sprawdzi się w przypadku planowania i organizowania czasu raz sposobów nauki. Na liście zadań do maja maturzyści umieszczą wymagania maturalne z języka angielskiego, matematyki czy języka polskiego, a następnie trzeba je jakoś rozłożyć w czasie.

Dodatkowo muszą też wybrać metody nauki i dopasować je do przedmiotów, a także swojego czasu. Inaczej będzie wyglądać checklista do matury z języka angielskiego, inaczej z biologii.

Przykładowa checklista do nauki matematyki do matury

Być może poniższa checklista będzie inspiracją do budowania kolejnych, które ułatwią planowanie nauki i przygotowanie się do egzaminu. Zgodnie z wymaganiami maturalnymi z matematyki, wszystkich maturzystów obowiązuje wiedza z działu wyrażenia algebraicznych i na tym się skupimy w przykładzie.

Budując checklistę maturzysta musi wziąć pod uwagę, że do matury musi ogarnąć wymagania z kilku przedmiotów, a każdego dnia ma też swoje inne zobowiązania i plany: szkoła, pasje, przyjaciele, obowiązki domowe i różne wydarzenia.

Dlatego załóżmy, że taka osoba ma do dyspozycji maksymalnie godzinę dziennie na naukę matematyki lub kilka godzin w tygodniu. Tak może wyglądać checklista do nauki tego działu: Zrozum i naucz się stosować wzory skróconego mnożenia drugiego stopnia poprzez czytania podręcznika i oglądanie filmów na YouTube np. PistacjaTV; Rozwiąż minimum 5 zadań praktycznych, wykorzystując wzory skróconego mnożenia; Przeczytaj informacje z podręcznika o wielomianach; Poznaj zasady dodawania, odejmowania i mnożenia wielomianów jednej zmiennej poprzez materiały z książek, a także wybranych stron w internecie; Rozwiąż minimum 5 zadań praktycznych z różnymi wielomianami. Rozwiąż zdania z arkusza maturalnego z matematyki z roku 2023 dotyczące wzorów skróconego mnożenia i wielomianów; Wypisz tematy i zdania, z którymi sam sobie nie radzisz i umów się na korepetycje (poproś kogoś o pomoc w nauce); Zrozum, jak wyłączać jednomian z sumy algebraicznej — skorzystaj z książki, pomocy korepetytora lub filmów na YouTube; Rozwiąż minimum 5 zadań z wyłączaniem jednomianu; Naucz się rozkładać wielomiany na czynniki metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias — skorzystaj z podręcznika i filmów na YouTube; Ćwicz rozkładanie wielomianów metodą grupowania wyrazów; Rozwiąż minimum 5 zadań dotyczących rozkładu wielomianów. Przypomnij sobie mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych za pomocą podręcznika, filmów na YouTube lub ulubionych aplikacji do nauki; Rozwiąż minimum 10 zadań, aby opanować te umiejętności; Przećwicz dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych; Rozwiąż minimum 10 zadań maturalnych w tym zakresie; Rozwiąż arkusz maturalny z matematyki z matury próbnej 2023; Wypisz tematy i zadania, które sprawiają trudność i umów się na korepetycje.

Uroczyste przekazanie pracowni mobilnej szkole w Brzeziu