Chrupiący kurczak w panierce jak z KFC. Mamy najlepszy przepis na pyszną przekąskę z kurczaka Katarzyna Puczyńska

Kawałki kurczaka w panierce to znany przysmak dostępny w wielu fast foodach. Zwykle jest on dość ciężki i smażony na głębokim tłuszczu. Możesz jednak zrobić go samodzielnie w domu w znacznie lżejszej i tym samym zdrowszej wersji. Mamy dla Ciebie rewelacyjny przepis na taką pyszną przekąskę. Podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować kąski kurczaka w chrupiącej panierce jak z KFC.