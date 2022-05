Ciasto z TikToka ma 15 milionów wyświetleń. Agata Stankiewicz wypróbowała przepis na chocolate chips cookies

SugarLady wypróbowała przepis z TikToka na chocolate chips cookies

TikTok to platforma społecznościowa, która szturmem zyskuje popularność nie tylko wśród nastolatków. Krótkie nagrania tworzone w rytm muzyki lub z komentarzem autora filmiku potrafią motywować do działania. Na TikToku przepisy i nagrania kulinarnych eksperymentów stanowią sporą część zamieszczanych treści. Wśród nich popularność zyskał przepis na ciasto w stylu chocolate chips cookies zamieszczony przez użytkowniczkę wickdconfections. Przepis zyskał ponad 4 miliony polubieni i został udostępniony ponad 27 tysięcy razy. Agata Stankiewicz wypróbowała go zrobić na swoim kanale na Youtube.