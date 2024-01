Citroen C5 Aircross 1.2 MHEV 136 KM vs Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V 150 KM. Porównanie rozsądnych SUV-ów

Citroen C5 Aircross vs Hyundai Tucson. Nadwozie i wnętrze

Po ostrych, geometrycznych doznaniach na zewnętrz, we wnętrzu czeka nas względny spokój i sporo łagodnych kształtów. Nie, nie jest nudno i konwencjonalnie, ale na pewno o wiele spokojniej. Gdy już przywykniemy do dość nietypowej kierownicy, na pochwałę zasłuży z pewnością masywny tunel środkowy, który wprowadza atmosferę przytulności. Znajdziemy tutaj również sporo fortepianowej czerni, czego nie pochwalam, ale i niemało przycisków i paneli dotykowych. To dobrze, że Hyundai nie ugiął się pod ciężarem mody i nie przeniósł wszystkiego na ekran dotykowy. Ten jest dość duży i wkomponowano go w konsolę centralną. Dobrze, że nie wystaje nad deskę rozdzielczą i nie zasłania widoku jak u konkurenta. Przed oczami kierowcy zamontowano kolejny dość duży ekran zastępujący zegary. Nie próbowano go w żaden sposób wkomponować, tylko bezpośrednio przytwierdzono do deski rozdzielczej. Kolejny zabieg, który podzieli odbiorców. Jeśli chodzi o aspekty praktyczne, pojemność bagażnika w standardowym układzie to 577 litrów, a po złożeniu oparć kanapy zyskujemy aż 1756 litrów.

Jedni twierdzą, że Hyundai zaryzykował i stworzył auto wyglądające rewelacyjnie, inni zaś, że Koreańczycy przesadzili. Jedno jest pewne – Tucson zwraca na siebie uwagę nawet w kilka lat po premierze. Praktycznie, gdzie nie spojrzymy, to coś się dzieje. Można powiedzieć, że tych atrakcji jest nawet za dużo i w porównaniu do poprzedniej generacji, która wyglądała ładnie i dość zachowawczo, tutaj mamy prawdziwe trzęsienie ziemi. Całe auto jest nietypowe i odważnie narysowane, ale cechą szczególną zdecydowanie jest przednia część z ogromnym grillem, który skrywa w sobie światła LED do jazdy dziennej. Pod geometrycznymi kształtami skrywają się ciekawie zaprojektowane lampy, które przypominają nieco skrzydła anioła. Linia boczna to mnóstwo przetłoczeń, załamań i geometrycznych kształtów. Tył również prezentuje się świetnie i zwraca na siebie uwagę, przede wszystkim za sprawą świetlnej listwy i dwóch „kłów” po bokach. Moim zdaniem auto prezentuje się świetnie i jeśli ktoś chce się wyróżnić na ulicy, nie znajdzie lepszego sposobu. Dodatkowo wybierając odmianę N Line możemy liczyć na sportowe wstawki, ładne felgi, czarny dach i jeszcze lepsze podkreślenie ciekawych kształtów.

Deska rozdzielcza została po liftingu mocno przeprojektowana i przypomina m.in. model C4 i C5 X. Nowy 10-calowy ekran systemu info-rozrywki umieszczono w górnej części deski rozdzielczej. Niestety dość mocno wystaje ponad jej obrys. Szkoda, bowiem do tej pory był ładnie wkomponowany w deskę i nie przeszkadzał. Nawiewy znajdują się teraz pod ekranem, mają ostrzejsze kształty i poziome usytuowanie. Poprawiono wirtualne zegary, które mają więcej opcji personalizacji. Nad komfortem czuwają również nowe fotele Citroën Advanced Comfort, które pojawiły się już w modelu C4. Zbudowane w centralnej części z pianki o wysokiej gęstości, pokryte dodatkowo matą z pianki grubości 15 mm, zdaniem producenta: „zapewniają najwyższy poziom estetyki oraz najwyższy i trwały komfort podróżowania dzięki wysokiej jakości piance, która nie ulegnie ubiciu w czasie użytkowania”. Oczywiście przednie fotele mogą być podgrzewane i wyposażone w funkcję masażu. Pojemność bagażnika? Od 580 do 720 litrów (do 1630 litrów po złożeniu siedzeń). A co oferuje koreański konkurent?

Zacznijmy od Citroena C5 Aircross, który na rynku jest od 2017 roku, ale niedawno doczekał się kuracji odświeżającej. Przed zmianami Citroen C5 Aircross ujmował spokojną, elegancką stylistyką z typowym, francuskim smakiem. Cechą szczególną były oczywiście dzielone przednie światła. Czy to się zmieniło? Nie, auto wciąż cieszy oko francuską awangardą, choć kształty nabrały mniej obłego charakteru. Jak wspomina sam producent, krągłości ustąpiły miejsca bardziej uporządkowanym liniom, zaś wyraźnie dzielone lampy przednie zostały zespolone i są podzielone tylko za pomocą szerokiej, podwójnej listwie LED. W zderzaku pojawiła się natomiast ładnie narysowana, nieco agresywna atrapa w dolnej części. Ładnie wygląda również srebrna nakładka zderzaka, która nadaje autu terenowego charakteru. Linia boczna praktycznie nie uległa zmianie, pomijając oczywiście nowe wzory felg. Z tyłu zmieniły się klosze lamp. Czy na lepsze? W wersji sprzed liftingu były to trójwymiarowe, podwójne, mocno spłaszczone i zaokrąglone prostokąty, natomiast w odświeżonej wersji sygnatura świateł została mocno uproszczona i przedstawia trzy prostokąty. A co znajdziemy we wnętrzu?

Citroen C5 Aircross vs Hyundai Tucson. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Pod maską Citroena C5 Aircross pracuje z pozoru bazowy silnik trzycylindrowy 1.2 PureTech, ale to tylko wrażenie, bowiem niedawno francuski producent udoskonalił swoją podstawową jednostkę i wyposażył ją w układ miękkiej hybrydy. Teraz jest to silnik 1.2 MHEV o mocy 136 KM i momencie obrotowym 230 Nm, który wciąż przekazuje napęd na przednią oś, ale tym razem za pośrednictwem nowej przekładni e-DCT o sześciu przełożeniach. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 11,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 200 km/h. Nie jest to auto dynamiczne, a mówimy przecież o dużym rodzinnym SUV-ie, więc po zabraniu na pokład kompletu pasażerów i bagażu, może być dość przeciętnie, jeśli chodzi o elastyczność i zdolności np. wyprzedzania. Na plus zasługuje lepsza kultura pracy i jazdy po mieście dzięki wspomaganiu układu Start/Stop. Średnie spalanie? Zdaniem producenta jest to 5,6 l/100 km.

Oba modele oferują sporo przestrzeni, praktyczne wnętrze i dużo komfortu dla całej rodziny, choć są skierowane do nieco innych grup odbiorców. Citroen C5 Aircross spodoba się przede wszystkim tym, którzy będą podróżować głównie po mieście i zależy im na naprawdę rewelacyjnym, francuskim komforcie nawet kosztem kiepskich osiągów. Hyundai Tucson jest sztywniejszy, nie zapewni aż takiej wygody, ale ma znacznie lepszą dynamikę. Hyundai

Konkurent wydaje się nieco lepiej wyposażony, jeśli chodzi o to, co znajdziemy pod maską. Zamiast trzech cylindrów są cztery, a zamiast pojemności 1.2, w Hyundaiu znajdziemy silnik 1.6 T-GDI. Mocy i momentu również jest więcej – odpowiednio 150 KM i 250 Nm momentu obrotowego. Napęd przekazywany jest również na przednie koła za pośrednictwem przekładni 7-biegowej DCT. O ile prędkość maksymalna jest niższa – 189 km/h – tak przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,6 sekundy, czyli o niemal dwie sekundy szybciej. W przypadku auta o rodzinnych aspiracjach, znacznie lepsza dynamika ma ogromne znaczenie. Średnie spalanie wypada nieco gorzej – 6,5 l/100 km w cyklu mieszanym.