Co będzie pierwszą gwiazdkę w Wigilię 2019 r.? O której się pojawi... i gdzie jej szukać?

Co będzie pierwszą gwiazdkę w Wigilię 2019 r.? Gwiazda czy planeta?

- dodaje dyrektor planetarium.

Wigilijny wieczór jest tym szczególnym, kiedy uważniej spoglądamy w niebo, ale zimowe niebo warto pooglądać także w inne wieczory. Na pewno tego nie pożałujemy. Grudniowe dni to najlepsza okazja do obserwacji, jak słońce od południowego wschodu do południowego zachodu zatacza nisko nad horyzontem najmniejszy w roku łuk na niebie, a długie noce pozwalają napawać się widokiem zimowego nieba.

- Teraz dominować i ozdabiać je będzie jasna Wenus, która w dniach 28-29 grudnia spotka się z Księżycem, co będzie zjawiskiem nad wyraz atrakcyjnym. Srebrny glob w fazie cienkiego sierpa, tuż po nowiu, oddalony o około 55 stopnia od jasnej Wenus to widok, który na pewno wart jest obejrzenia nawet wtedy, kiedy grudniowe temperatury niekoniecznie zachęcają do przebywania na zewnątrz - podkreśla Lech Motyka.