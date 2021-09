Co siać i sadzić w październiku w ogrodzie. Krzewy, drzewa, kwiaty i warzywa, które warto posadzić jesienią

Wczesna jesień to czas nie tylko porządków w ogrodzie po sezonie, ale także sadzenia i siania roślin. Na początku października pogoda jest jeszcze bardzo korzystna – temperatury są umiarkowane, a gleba przeważnie wilgotna. To warunki sprzyjające temu, żeby rośliny zaaklimatyzowały się w ogrodzie i zakorzeniły.

Na co zwrócić uwagę, sadząc rośliny jesienią

Jednak wiadomo, że klimat się zmienia i na pogodę w danym roku trzeba zwracać uwagę, bo różnice bywają znaczne. Teoretycznie w październiku powinna być dostateczna ilość opadów, jednak w ostatnich latach bywa z tym różnie. Dlatego, jeśli deszczu brakuje, trzeba pamiętać o podlewaniu nowo posadzonych roślin , choć ze względu na temperatury, i tak można to robić rzadziej niż latem. Bo w październiku, choć zdarzają się dni z temperaturą nawet ponad 20ºC, to wieczory i noce są chłodne. Dlatego woda wolniej paruje i ziemia nie wysycha tak szybko.

Jednak i temperatury mogą być źródłem niespodzianek, bo w październiku można się spodziewać przygruntowych przymrozków (ostatnio zdarzają się coraz rzadziej, jednak nie są one żadną anomalią). Dlatego warto śledzić długoterminowe prognozy pogody, a na wszelki wypadek sadzenie bylin i cebulek kwiatowych zakończyć w pierwszej połowie miesiąca. Zdecydowanie należy też pospieszyć się z sadzeniem iglaków oraz drzew i krzewów, które nie zrzucają liści na zimę. To powinno zrobić się we wrześniu, ale jeśli pogoda sprzyja, można je również sadzić do połowy października. Te rośliny nie zamierają na zimę, dlatego muszą się dobrze ukorzenić przed nadejściem mrozów. Znacznie więcej czasu mamy na posadzenie tych drzew i krzewów, które zrzucają liście, bez względu na to, czy są to rośliny owocowe, czy ozdobne.