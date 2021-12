Coraz mniej wiernych w kościołach w woj. śląskim i uczniów na lekcjach religii. Życie sakramentalne w Śląskiem w 2020 roku Jolanta Pierończyk

Wiernych w kościołach w województwie śląskim ubywa w szybkim tempie. Życie sakramentalne w Polsce i w Śląskiem w roku 2020 r., przedstawione zostało w kolejnym roczniku, który po łacinie nazywa się annuarium statisticum ecclesiae in Polonia. Wszystkie dane przedstawione są w zestawieniu z rokiem 2019. Najczęściej odnotowane są spadki, ale w wielu przypadkach wynikały one z sytuacji, jaka zaistniała w związku z pandemią koronawirusa. Co to oznacza dla Kościoła?