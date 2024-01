CUPRA Leon ST 2.0 TSI 310 KM 4Drive. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Był to bardzo udany tydzień z CUPRĄ Leon ST w odmianie VZ Cup o mocy 310 KM. Na początku martwiłem się, że pogoda nie pozwoli mi cieszyć się autem. Ale okazało się, że się pomyliłem i w ciężkich warunkach topowy Leon pokazał swoje mocne strony, takie jak zapas mocy, doskonałe prowadzenie, stabilność i sprawny napęd 4Drive. Napęd jest dołączany i ma trochę opóźnienia, ale nawet w zimie i na oblodzonych fragmentach dróg nie miałem żadnych problemów. Problemem jest natomiast cena, bo za topową wersję z dodatkami trzeba zapłacić prawie 260 000 złotych. To zdecydowanie za dużo, nawet dla takiego auta, choć z drugiej strony, skoro topowo wyspecyfikowany Golf R Variant kosztuje prawie 340 000 złotych…

CUPRA to niezależna marka samochodów sportowych, która wywodzi się z Seata i kultywuje hiszpański styl w sportowym wydaniu. Od 2018 roku produkuje własne modele, które bazują na Seatach, ale są bardziej dynamiczne, lepiej wyposażone i atrakcyjnie wystylizowane. Przykładem takiego modelu jest CUPRA Leon ST - kombi o wysokich osiągach, które oferuje praktyczność i komfort jazdy. W naszym teście sprawdziliśmy wersję z najmocniejszym silnikiem 2.0 TSI o mocy 310 KM, automatyczną skrzynią biegów DSG i napędem 4Drive.

CUPRA Leon ST. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Był to bardzo udany tydzień z CUPRĄ Leon ST w odmianie VZ Cup o mocy 310 KM. Na początku martwiłem się, że pogoda nie pozwoli mi cieszyć się autem. Ale okazało się, że się pomyliłem i w ciężkich warunkach topowy Leon pokazał swoje mocne strony, takie jak zapas mocy, doskonałe prowadzenie, stabilność i sprawny napęd 4Drive. Napęd jest dołączany i ma trochę opóźnienia, ale nawet w zimie i na oblodzonych fragmentach dróg nie miałem żadnych problemów. Problemem jest natomiast cena, bo za topową wersję z dodatkami trzeba zapłacić prawie 260 000 złotych. To zdecydowanie za dużo, nawet dla takiego auta, choć z drugiej strony, skoro topowo wyspecyfikowany Golf R Variant kosztuje prawie 340 000 złotych… Kamil Rogala Muszę uczciwie przyznać, że wygląd tego auta w ogóle mi się nie nudzi! O ile skromniejsze odmiany np. z napędem hybrydowym nie prezentują się specjalnie okazale, tak topowy wariant VZ Cup ze wszystkimi dodatkami zwraca na siebie uwagę. Nawet rodzinne kombi budzi respekt i bez specjalnej skromności afiszuje wokół swoje możliwości. Z przodu mamy grill z romboidalną siatką, niżej bardzo duże wloty powietrza, klosze lamp z LED-ową sygnaturą, z tyłu z kolei rewelacyjnie wyglądające światła z listwą LED, która po zmroku prezentuje się wyśmienicie. Niżej zaś znajduje się mała atrapa dyfuzora oraz cztery końcówki układu wydechowego. Oczywiście nie brzmią zbyt agresywnie, ale wydają z siebie przyjemny pomruk, a w trybie jazdy Sport lub CUPRA od czasu do czasu wygenerują dyskretne strzały! A co znajdziemy w środku? Był to bardzo udany tydzień z CUPRĄ Leon ST w odmianie VZ Cup o mocy 310 KM. Na początku martwiłem się, że pogoda nie pozwoli mi cieszyć się autem. Ale okazało się, że się pomyliłem i w ciężkich warunkach topowy Leon pokazał swoje mocne strony, takie jak zapas mocy, doskonałe prowadzenie, stabilność i sprawny napęd 4Drive. Napęd jest dołączany i ma trochę opóźnienia, ale nawet w zimie i na oblodzonych fragmentach dróg nie miałem żadnych problemów. Problemem jest natomiast cena, bo za topową wersję z dodatkami trzeba zapłacić prawie 260 000 złotych. To zdecydowanie za dużo, nawet dla takiego auta, choć z drugiej strony, skoro topowo wyspecyfikowany Golf R Variant kosztuje prawie 340 000 złotych… Kamil Rogala Przede wszystkim bajecznie wyglądające fotele Sabelt! Nie będę się upierał, ale moim zdaniem fotele w tym modelu to jedne z najlepszych cywilnych „kubełków” na rynku. Wciąż uważam, że standardowe fotele w najwyższej wersji są świetne, ale te sportowe „kubły” z włókna węglowego, imponującymi „uszami” i otworami na pasy szelkowe wyglądają niesamowicie! Nie są może najwygodniejsze, bo wysokie boczki utrudniają wsiadanie i wysiadanie, nie da się również wyregulować odcinka lędźwiowego, co może być problemem dla niektórych z problemami bólowymi pleców, ale nawet ja – miłośnik komfortu – nie narzekałem po długiej trasie. Byłem zaskoczony, bo spodziewałem się bólu i dyskomfortu. Na szczęście nic takiego się nie stało, więc kolejny punkt dla tych foteli. Są rewelacyjne!

Reszta wnętrza to w zasadzie to samo, co w każdym innym nowym Leonie. Wnętrze jest nowoczesne, funkcjonalne i eleganckie. Deska rozdzielcza jest minimalistyczna, z dużym 10-calowym ekranem dotykowym systemu multimedialnego i cyfrowymi zegarami przed kierowcą. Można je dowolnie konfigurować i wybierać różne tryby wyświetlania. Kierownica jest sportowa, trójramienna, z płaskim dołem i przyciskami do zmiany trybów jazdy i uruchamiania silnika. Bardzo mi się to podoba, chociaż wolałbym coś bardziej zaawansowanego, np. pokrętło do zmiany trybów jazdy. Przestrzeń dla pasażerów jest wystarczająca z przodu i z tyłu. Mam wrażenie, że przez cieńszą konstrukcję foteli z tyłu jest tam więcej miejsca. Sportowe fotele Sabelt są smukłe i lekkie (z włókna węglowego, mało pianki itp.), podczas gdy zwykłe fotele są grubsze i zajmują więcej miejsca z tyłu. Oczywiście, mają kieszenie i miękkie wykończenie, ale nie da się mieć wszystkiego. Bagażnik ma pojemność 620 litrów i można go zwiększyć do 1600 litrów po złożeniu oparcia tylnej kanapy.

Auto bazuje na modularnej platformie Grupy Volkswagena MQB Evo i jest produkowane w hiszpańskim mieście Martorell.

CUPRA Leon ST. Napęd i zużycie paliwa oraz wrażenia z jazdy

Był to bardzo udany tydzień z CUPRĄ Leon ST w odmianie VZ Cup o mocy 310 KM. Na początku martwiłem się, że pogoda nie pozwoli mi cieszyć się autem. Ale okazało się, że się pomyliłem i w ciężkich warunkach topowy Leon pokazał swoje mocne strony, takie jak zapas mocy, doskonałe prowadzenie, stabilność i sprawny napęd 4Drive. Napęd jest dołączany i ma trochę opóźnienia, ale nawet w zimie i na oblodzonych fragmentach dróg nie miałem żadnych problemów. Problemem jest natomiast cena, bo za topową wersję z dodatkami trzeba zapłacić prawie 260 000 złotych. To zdecydowanie za dużo, nawet dla takiego auta, choć z drugiej strony, skoro topowo wyspecyfikowany Golf R Variant kosztuje prawie 340 000 złotych… Kamil Rogala Odmiana VZ Cup to najmocniejsza wersja tego modelu i trzeba liczyć się z tym, że ma duży apetyt na paliwo – to cena za 310 KM i napęd na cztery koła 4Drive (mimo, iż „tylko” dołączany). Ale patrząc na możliwości, osiągi i charakter całego napędu, można się z tym pogodzić. Średnie spalanie podane przez producenta to 8,2 l/100 km i jest to dość optymistyczna wartość, ale jeśli ktoś się bardzo stara, może ją osiągnąć. W różnych warunkach spalanie wyglądało tak:

spalanie w trasie 120-140 km/h: 7,5-9 l/100km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 6-7 l/100km;

spalanie w mieście 50 km/h: 10-11 l/100km. Moim zdaniem to niezłe wyniki, zwłaszcza że jeździłem autem zimą w trudnych warunkach (błoto, śnieg, dużo wody, niska temperatura – zresztą wszystko widać na zdjęciach), więc wiosną pewnie byłoby lepiej.

Auto ma dużo mocy i jeśli ktoś lubi słyszeć „burczenie” i strzały z wydechu, może się nieźle zdziwić, gdy znacznie przekroczy prędkość. Testowana CUPRA Leon ST ma czterocylindrowy silnik benzynowy 2.0 TSI z turbodoładowaniem, który generuje moc 310 KM i moment obrotowy 400 Nm. Silnik pracuje z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów DSG z podwójnym sprzęgłem i napędem na cztery koła 4Drive. Układ napędowy zapewnia bardzo dobre osiągi i elastyczność. Przyspieszenie od 0 do 100 kmh trwa 4,9 s, a prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Tak, to już poziom naprawdę szybkich i mocnych samochodów sportowych. Dla porównania topowa Toyota Supra z silnikiem 3.0 R6 o mocy 340 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h tylko o pół sekundy szybciej! A przecież wciąż mówimy o pojemnym, praktycznym, rodzinnym kombi.

CUPRA Leon ST. Ceny i wyposażenie

Był to bardzo udany tydzień z CUPRĄ Leon ST w odmianie VZ Cup o mocy 310 KM. Na początku martwiłem się, że pogoda nie pozwoli mi cieszyć się autem. Ale okazało się, że się pomyliłem i w ciężkich warunkach topowy Leon pokazał swoje mocne strony, takie jak zapas mocy, doskonałe prowadzenie, stabilność i sprawny napęd 4Drive. Napęd jest dołączany i ma trochę opóźnienia, ale nawet w zimie i na oblodzonych fragmentach dróg nie miałem żadnych problemów. Problemem jest natomiast cena, bo za topową wersję z dodatkami trzeba zapłacić prawie 260 000 złotych. To zdecydowanie za dużo, nawet dla takiego auta, choć z drugiej strony, skoro topowo wyspecyfikowany Golf R Variant kosztuje prawie 340 000 złotych… Kamil Rogala Najtańsza CUPRA Leon Sportstourer (kombi) kosztuje 137 500 złotych, choć to „tylko” odmiana z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM z manualną skrzynią 6-biegową. Za najciekawszy, topowy model trzeba zapłacić prawie 100 000 złotych więcej (bez dodatków). To sporo. Nawet bardzo! Testowana wersja VZ Cup ma cenę 223 200 złotych (za „zwykłe” VZ zapłacimy 199 200 złotych). Jeśli zaznaczymy wszystkie opcje w konfiguratorze, cena wzrośnie do około 260 000 złotych. Imponująco, prawda? Problem jest taki, że to auto nie ma bezpośredniej konkurencji. Można porównywać je z Fordem Focusem Kombi ST, Skodą Octavią RS itp., ale żeby mieć taką samą moc i napęd 4x4, trzeba wybrać Mercedesa CLA Shooting Brake 35 AMG za minimum 267 300 złotych lub MINI Clubmana JCW za minimum 209 700 złotych. Ale to zupełnie inne auta – Mercedes jest znacznie droższy, a MINI jest znacznie mniejszy. Można jeszcze wybrać Volkswagena Golfa R Variant, ale tam po doposażeniu cennik zbliża się do kwoty… 340 000 złotych. To już rewiry BMW M340i Touring czy Mercedesa C 300 4Matic kombi po mocnym doposażeniu. Ale jeśli ktoś nie musi mieć wersji kombi, może pomyśleć o SUV-ie, a tam jest jeszcze więcej możliwości.

Podsumowanie

Był to bardzo udany tydzień z CUPRĄ Leon ST w odmianie VZ Cup o mocy 310 KM. Na początku martwiłem się, że pogoda nie pozwoli mi cieszyć się autem. Ale okazało się, że się pomyliłem i w ciężkich warunkach topowy Leon pokazał swoje mocne strony, takie jak zapas mocy, doskonałe prowadzenie, stabilność i sprawny napęd 4Drive. Napęd jest dołączany i ma trochę opóźnienia, ale nawet w zimie i na oblodzonych fragmentach dróg nie miałem żadnych problemów. Problemem jest natomiast cena, bo za topową wersję z dodatkami trzeba zapłacić prawie 260 000 złotych. To zdecydowanie za dużo, nawet dla takiego auta, choć z drugiej strony, skoro topowo wyspecyfikowany Golf R Variant kosztuje prawie 340 000 złotych… Kamil Rogala Był to bardzo udany tydzień z CUPRĄ Leon ST w odmianie VZ Cup o mocy 310 KM. Na początku martwiłem się, że pogoda nie pozwoli mi cieszyć się autem. Ale okazało się, że się pomyliłem i w ciężkich warunkach topowy Leon pokazał swoje mocne strony, takie jak zapas mocy, doskonałe prowadzenie, stabilność i sprawny napęd 4Drive. Napęd jest dołączany i ma trochę opóźnienia, ale nawet w zimie i na oblodzonych fragmentach dróg nie miałem żadnych problemów. Problemem jest natomiast cena, bo za topową wersję z dodatkami trzeba zapłacić prawie 260 000 złotych. To zdecydowanie za dużo, nawet dla takiego auta, choć z drugiej strony, skoro topowo wyspecyfikowany Golf R Variant kosztuje prawie 340 000 złotych…

Zalety: przyjemna dla oka, wyróżniająca się w tłumu sportowa stylistyka;

przyzwoicie wykonane, estetyczne wnętrze;

świetnie wyglądające i zaskakująco wygodne fotele;

fantastyczne właściwości jezdne, osiągi i sprawny napęd 4Drive;

wszystkie zalety „zwykłego” Seata Leona m.in. praktyczny i pojemny bagażnik… Wady: …oraz jego wady np. tylko dotykowe sterowanie i powoli działający system;

wydech brzmi nieźle, ale jest rozczarowująco stłumiony;

bardzo wysoka cena.

Porównanie CUPRA Leon ST 2.0 TSI 190 KM (AT7) do wybranych konkurentów: CUPRA Leon ST 2.0 TSI 310 KM (AT7) Mercedes CLA Shooting Brake 35 AMG 2.0 306 KM (AT8) MINI Clubman John Cooper Works ALL4 2.0 306 KM (AT8) Cena (zł, brutto) od 223 200 od 267 300 od 209 700 Typ nadwozia/liczba drzwi kombi/5 kombi/5 kombi/5 Długość/szerokość (mm) 4657/1799 4692/1830 4266/1800 Wysokość (mm) 1437 1407 1441 Rozstaw osi (mm) 2683 2729 2670 Pojemność bagażnika (l) 620/1600 445/1310 360/1250 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1564 1630 1450 Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Rodzaj silnika benzynowy benzynowy benzynowy Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa Osiągi Moc (KM) 310 306 306 Moment obrotowy (Nm) 400 400 450 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 4,9 4,9 4,9 Prędkość maksymalna (km/h) 250 250 250 Średnie zużycie paliwa (l/100km) 8,2 (WLTP) 8,3 (WLTP) 7,8 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 185 (WLTP) 189 (WLTP) 177 (WLTP)

Wideo Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w samochodzie?