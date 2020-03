Czego zakaże rząd w związku z koronawirusem? Dziś Mateusz Morawiecki ma ogłosić kolejne zaostrzenie przepisów

We wtorek, 31 marca, premier Mateusz Morawiecki ma podczas konferencji prasowej poinformować Polaków o kolejnym zaostrzeniu przepisów, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zakaz wychodzenia z domów! Co można, a czego nie?

- Ten wirus się rozprzestrzenia mimo wprowadzonych restrykcji. Myślę, że te restrykcje będą musiały być jeszcze poważniejsze. Sytuacja jest poważna, czeka nas trudny czas, nie wiadomo kiedy on się skończy. Musimy być wszyscy odpowiedzialni - powiedział minister.

Jak zrobić płyn do dezynfekcji rąk? Zobacz przepis WHO

Koronawirus. Lekarka wkurzona. To nie koronawakacje!

Czy premier zdecyduje się na wprowadzenie modelu francuskiego?

Jeżeli jednak premier Mateusz Morawiecki zdecyduje się na kolejne zaostrzenie zakazu wychodzenia z domów, to możemy spodziewać się kroku w kierunku modelu francuskiego.

We Francji zakaz opuszczania własnego miejsca zamieszkania obowiązuje od 17 marca. Można to robić tylko w ściśle określonych przypadkach, takich jak praca czy zakupy. Dopuszcza się także wyjścia rekreacyjne do jednego kilometra od domu i nie na dłużej, niż na godzinę.

Każdy, kto zamierza we Francji opuścić swój domu, musi również wypełnić specjalny formularz, na którym znajdują się dane takiej osoby, cel wyjścia oraz godzina, o której przekroczyło się prób.