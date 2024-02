Członkowie „Torcidy” wprowadzili na rynek przeszło tonę narkotyków - pseudokibice oskarżeni. Lista zarzutów jest długa

Śląscy pseudokibice oskarżeni – handel narkotykami i pranie pieniędzy

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej wraz z mundurowymi ze śląskiego Centralnego Biura Śledczego Policji w ostatnim czasie zatrzymali kolejne 8 osób powiązanych ze zorganizowaną grupą przestępczą pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Zatrzymani to 29-letnia kobieta i siedmiu mężczyzn w wieku od 24 do 41 lat.