Czy apteczka jest obowiązkowa w samochodzie? Sprawdzamy przepisy w 2023 roku

Jak korzystać z apteczki gdy dojdzie do wypadku?

Co powinno znaleźć się w apteczce samochodowej?

Czy apteczka jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w Polsce, apteczka nie należy do obowiązkowego wyposażenia samochodu prywatnego. Obowiązkowe wyposażenie auta wskazuje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego to tylko dwa elementy. Nie każdy kierowca potrafi je jednak wymienić. Za ich brak grozi mandat.

Apteczka w pojeździe. Uwaga na wyjątki

Co powinno znaleźć się w apteczce samochodowej?

Mimo braku obowiązku posiadania apteczki w każdym aucie, każdy kierowca powinien zadbać, by stała się ona niezbędnym elementem wyposażenia jego samochodu.

Czego nie powinniśmy przewozić w apteczce samochodowej?

Jak korzystać z apteczki gdy dojdzie do wypadku?

Najbardziej popularne miejsca, w których możemy znaleźć zestawy pierwszej pomocy to schowek, bagażnik oraz przestrzeń pod przednim fotelem pasażera. Apteczki są przeważnie zapakowane w czerwone lub pomarańczowe etui, choć zdarzają się także czarne opakowania.

Kara za nieudzielenie pomocy

Art. 162. kodeksu karnego wskazuje, że "kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.