Czy ceny używanych aut stale rosną? Nowe dane z rynku i prognoza na najbliższe miesiące

Według danych autobaza.pl od początku 2023 roku do końca trwania trzeciego kwartału na portalach motoryzacyjnych pojawiło się ponad 1,5 mln ofert sprzedaży aut używanych. Ponad 50% z nich dotyczyło samochodów produkowanych w latach 2011-2015 (ok. 25%) oraz 2016-2019 (ok. 25%). Dominacja tych roczników trwa nieprzerwanie od ubiegłego roku włącznie.

Samochód używany. Ceny dalej rosną?

Trzeci kwartał pokazał, że na rynku aut używanych stopniowo rzadziej ukazują się ogłoszenia w przedziale cenowym 5-10 tys. zł. Ukazało się ich o blisko 4,5 p.p. mniej niż w tym samym okresie 2022 roku. Znaczny wzrost obserwuje się jednak w przypadku samochodów wystawionych na sprzedaż w widełkach 50-200 tys. zł, bo aż o 3,5 p.p. względem ubiegłego roku. Co ciekawe, na niezmiennym poziomie (ok. 26,7% wszystkich ogłoszeń) utrzymują się dalej oferty o wartości 25-50 tys. zł.

Ulubione auta polskich kierowców

Benzyna znowu na czele?

Znaczna część ogłoszeń to auta spalinowe (łącznie ponad 90%) i w tym kwartale nie było inaczej. Na prowadzenie ponownie wysuwają się te z silnikiem benzynowym (ok. 47%), a tuż za nimi - diesle (ok. 45%). Jeśli chodzi o alternatywne rozwiązania - na rynku wtórnym wciąż nie pojawia się wiele ofert pojazdów elektrycznych (w Q3 ich udział przekroczył 1%), jednak tendencja jest tu rosnąca. Pojawiło się ich o prawie 0,2 p.p. więcej względem drugiego kwartału 2023 roku. Z kolei odsetek hybryd wciąż maleje. W Q3 wynosił mniej niż 2,4% wszystkich ogłoszeń, co w porównaniu do wcześniejszych wyników wykazuje się stopniowym spadkiem (wówczas odsetek ten przekraczał 2,4%). Większość kierowców decyduje się na zakup takich samochodów prosto z salonu, a co za tym idzie - nie spieszy im się ze sprzedażą. Należy więc poczekać kilka lat, gdy staną się jeszcze powszechniejsze, a i wzrosty tego typu ogłoszeń na pewno niejednego zaskoczą.