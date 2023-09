Czy można mieć romans z nowym bohaterem w Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Znany aktor ujawnił tajemnicę

W nadchodzącym DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty pojawi się Idris Elba jako Salomon Reed. Fani produkcji CD Projekt RED od dawna zastanawiali się więc, czy z postacią graną przez aktora będzie można nawiązać romans. Już wiadomo i zdradził to sam zainteresowany.

Moc premier i jeszcze DLC do Cyberpunk 2077

Jeszcze nie zdążyliśmy odetchnąć po mocnych premierach okresu, który normalnie nazywany jest ogórkowym, a już nadchodzą kolejne. Aż trudno zdecydować, w jaki świat się zagłębić przy tej ilości i różnorodności tytułów, w tym wyczekiwanych i kilku niespodzianek. Wystarczy wspomnieć o zaskakującym Remnant 2, znakomitym Baldur’s Gate 3, epickim Armored Core 6 od twórców Elden Ring, aż po niedawny debiut Starfield od Bethesdy. Już same te dzieła ciężko pogodzić wobec ograniczonego prawami natury czasu, a tu jeszcze nadchodzi DLC do Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Idris Elba jako opcja romansowa?

Jeśli podobnie jak wielu innych graczy z całego świata czekacie na nadchodzący dodatek fabularny do Cyberpunk 2077, mamy dla was nowe wieści. Choć o DLC do głośnej i poprawionej w stosunku do premiery produkcji CD Projekt RED wiadomo już wiele, to wciąż pozostaje kilka niewiadomych. Część z nich związana jest z postacią odgrywaną w nowej zawartości przez hollywoodzkiego aktora Idrisa Elbę.

W związku z niedawną premierą widowiskowego zwiastuna filmowego do Cyberpunk 2077 Widmo wolności dowiedzieliśmy się m.in., że Idris Elba nagrał część muzyki, która trafi wkrótce do gry. To jednak nie wszystko, ponieważ wiele osób od ogłoszenia niezwykłej współpracy z aktorem zastanawiało się, czy grana przez niego postać będzie miała opcję romansową. Oznaczałoby to, że Vi, w którego wcielają się gracze, mógłby/mogłaby nawiązać romantyczną relację z Salomonem Reedem, który będzie w nowej fabule czymś na kształt mentora naszej postaci. Teraz jednak poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

W najnowszym materiale zrealizowanym przez IGN Idris Elba w humorystyczny sposób odnosi się do zamieszczanych w sieci przez fanów Cyberpunk 2077 komentarzy, dotyczących swojego udziału w DLC. Część z nich zawiera pytania nurtujące graczy, w tym właśnie, czy postać Idrisa Elby jest opcją romansową? Niestety, choć aktor odpowiedział ze śmiechem, to dla graczy (przynajmniej dla części z nich) będzie to smutna wiadomość, bowiem nie będziemy mieli możliwości nawiązania romantycznej relacji z Salomonem Reedem. Cały materiał znajdziecie poniżej.

Warto też pamiętać, iż zmiany i nowości w Cyberpunk 2077 nie są jedynie związane z dodatkiem Widmo wolności. Aktualizacja zwana Cyberpunk 2077 2.0 wprowadzi bowiem także mnóstwo innych rzeczy, które w połączeniu z zawartością nadchodzącego 26 września 2023 roku DLC Phantom Liberty znacznie wzbogaci podstawkę gry studia CD Projekt RED.

