Czy nowalijki są zdrowe? Kiedy pojawiają się młode warzywa? Właściwości nowalijek i przepisy

Przepisy. Co zrobić z nowalijek?

Co to są nowalijki?

Nowalijki to wszystkie młode warzywa, które dostępne są jako pierwsze w danym sezonie. Nazwa wzięła się od nowości i świeżości. Nowalijki można podzielić na warzywa:

szklarniowe,

uprawiane w gruncie.

Rośliny ze szklarni można zajadać już od marca do czerwca, a gruntowe dostępne są najczęściej od maja. Należy zauważyć, że w dyskontach spożywczych warzywa i owoce dostępne są cały rok, ale sprowadza się je z różnych zakątków świata. Warto poczekać do wiosny i sięgać po nowalijki, które uprawiane są lokalnie. Dla wielu osób ma to znaczenie z racji ograniczania śladu węglowego i wspierania zrównoważonego rolnictwa.