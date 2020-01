Czy szkoły łamią prawo podczas organizacji studniówek? Zobacz, jakie są zarzuty!

Uczniowie najczęściej mają pretensje, że choć studniówka ma być w założeniu ich imprezą, to są pozbawieni wpływu na to, jak są wydawane pieniądze zebrane na jej organizację. A nie są to małe kwoty.

Mało tego, niektóre szkoły przyznały sobie prawo do stawiania minusów z zachowania uczniowi czy uczennicy za to, że jej osoba towarzysząca została przyłapana na paleniu papierosów lub piciu alkoholu.

- Niejednokrotnie należy podać prywatnym osobom (komitetowi organizacyjnemu) dane osobowe, w tym czasem nawet PESEL, osoby towarzyszącej, oraz informacje o alergiach pokarmowych. To dane szczególnie wrażliwe! - przypomina Alina Czyżewska.

Jak tłumaczy działaczka organizacji, szkoły, mimo że nie są organizatorami studniówek, często narzucają zasady ich organizacji, jakby to były szkolne dyskoteki dla nieletnich. W swoim apelu społeczniczka i aktorka przypomina, że młodzież ma również prawo do informacji – do kogo trafiają te pieniądze i co za nie zostanie kupione.