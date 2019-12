Czy Wigilia powinna być wolna od pracy? [SONDA]

Wigilia, 24 grudnia , nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że tego dnia w zasadzie wszystkie sklepy, galerie czy punkty usługowe są normalnie otwarte, choć często mają skrócone godziny pracy. To samo w pozostałych zawodach, ale pracodawcy bardzo często pozwalają pracownikom wcześniej skończyć i wrócić do domów, by mogli więcej czasu spędzić z rodziną.

Skoro tak jest, to czy Wigilia nie powinna być dniem ustawowo wolnym? - Tym bardziej, że na przykład 6 stycznia, Święto Trzech Króli, jest wolne - zastanawiają się internauci. To pytanie pojawia się co roku. Wigilia jest bowiem bardzo ważnym dniem dla wierzących, podobnie jak pierwszy i drugi dzień świąt.

Dyskusja na temat tego, czy 24 grudnia powinien być dniem ustawowo wolnym od pracy, niejednokrotnie pojawiła się również w sejmowych łamach. 5 grudnia 2018 roku do Sejmu wpłynął nawet projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy, który dotyczył wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. 12 grudnia tego samego roku projekt skierowano nawet do pierwszego czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale ostatecznie zmiany w zakresie wolnego w Wigilię nie zostały wprowadzone.