Czym jest #NowyFineDining? Sprawdź wypowiedzi najwybitniejszych Szefów Kuchni!

Restauracje wracają do życia, a polski fine dining powoli odradza się w nowej postaci. Tegoroczna edycja Festiwalu poświęcona jest nowej tożsamości i zdefiniowaniu najwyższej próby kulinariów w Polsce. - Fine Dining dla Borecznej to możliwość zaproszenia Gości do podróży kulinarnej, której można doświadczyć w naszej Restauracji. (...) Praca nad menu festiwalowym była burzą pomysłów, która pobudziła w nas świeżą energię i przeniosła naszą kuchnię na jeszcze wyższy poziom, o czym możecie przekonać się na miejscu. Po czasach pandemicznych, które dotknęły świat gastronomii w bardzo brutalny sposób czujemy ogromną satysfakcję z faktu, że Goście w dalszym ciągu mają ochotę wspierać lokale, które nie poddały się i funkcjonują na rynku. - zaznacza Wojciech Harapkiewicz, Boreczna.

Z kolei Łukasz Stawiany ze Sceny Kulinarnej dodaje: Serwowanie dań fine diningowych po pandemii jest jak nowe otwarcie. Można pokazać Gościom, że jedzenie to nie tylko potrzeba życia codziennego, tylko możliwość celebracji w wyjątkowy sposób. Poprzez dania na talerzu staramy się zaskoczyć Gości smakiem czy formą podania, aby dania zostały zapamiętane na długo.