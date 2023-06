Dacia Duster 1.3 TCe 150 KM 4x4 vs SsangYong Korando 1.5 Turbo 163 KM 4x4. Porównanie crossoverów z napędem 4x4

Dacia Duster vs SsangYong Korando. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Porównanie tych dwóch aut dało dość ciekawe rezultaty. Dacia Duster to wciąż bardzo korzystna cenowo propozycja, ale trzeba przyznać, że różnica do konkurencji niebezpiecznie stopniała. Dość blisko mamy SsangYonga Korando, który jest zdecydowanie większy, lepiej wykonany, wygodniejszy i nowocześniejszy. Fakt, cena jest o kilka procent wyższa, ale jeśli ktoś szuka mocniejszego i dojrzalszego auta, warto rozważyć rezygnację z kilku dodatków, aby otrzymać auto o rozmiar większe. Dacia

Aktualnie oferowany model Dacia Duster prezentuje się atrakcyjnie - po prostu. To samochód o interesującym designie, z kilkoma ciekawymi elementami stylistycznymi. Jeśli ktoś zdecyduje się na nieco wyższą wersję wyposażenia z atrakcyjnym lakierem i felgami, otrzyma pojazd, który jest przyjemny dla oka. Chociaż nie otrzymamy tutaj pięknych reflektorów LED z unikalnym podpisem świetlnym, wyszukanych przetłoczeń ani imponujących kształtów, należy pamiętać, że jest to jeden z najbardziej przystępnych cenowo crossoverów w segmencie B/C, więc trudno oczekiwać wyrafinowanych linii. Jednak Dacia Duster przyciąga uwagę nieco surowym stylem, który nadaje mu pewną terenową agresywność. Na przedniej części zastosowano solidną nakładkę, przypominającą terenowe orurowanie, podobne rozwiązanie zastosowano również z tyłu. Dodatkowo, liczne nakładki na progi i zderzaki wykonane z czarnego tworzywa sztucznego nie tylko mają praktyczne zastosowanie, ale także podnoszą wizualnie prześwit samochodu. Ciekawie prezentuje się również nakładka przy przednim nadkolu oraz kwadratowe światła z tyłu w kształcie "X", które przypominają te znalezione w modelu Jeep Renegade.

O ile na zewnątrz Dacia Duster w odpowiedniej konfiguracji może się podobać, tak we wnętrzu kończy się ciekawa stylistyka i zaczyna nuda i funkcjonalność. Deska rozdzielcza jest dość płaska, poprowadzona poziomo bez większych stylistycznych zawirowań. W centralnej części może znajdować się niewielki ekran systemu info-rozrywki, konsola środkowa jest poprowadzona nisko. Odrobiny pozytywnego zamieszania wprowadzają prostokątne nawiewy. Auto ma być rozsądne cenowo, a nie zachwycające i jeśli ktoś podchodzi od Dustera raczej zadaniowo i bez większych wymagań, na pewno nie będzie rozczarowany. Pojemność bagażnika to 411 litrów (1614 litrów po złożeniu oparć). A jak prezentuje się SsangYong Korando?

Podoba mi się szczególnie przednia część. Dość muskularna, symetryczna i geometryczna, z ładnymi liniami i srebrnymi wstawkami, które dodają smaczku, ale nie przytłaczają. Linia boczna również jest przyjemna dla oka, mamy tu połączenie ostrych przetłoczeń z delikatnym uwydatnieniem tylnego nadkola, ładnie prezentuje się również słupek C, który za sprawą cienkiej czarnej listwy odcina się od dachu. Tył również jest ciekawy, ale pod pewnymi kątami wydaje się trochę ociężały, co potęguje srebrna listwa, która wchodzi pod światła. A wnętrze?

Fortepianowa czerń jest na całym panelu przed pasażerem, na boczkach drzwi, przy podłokietnikach na drzwiach w miejscu, gdzie zazwyczaj spoczywa dłoń, na konsoli centralnej, na przyciskach od panelu klimatyzacji, na lewarku zmiany biegów itp. Sytuacji nie ratuje również podświetlenie nastrojowe z efektem 3D. Na szczęście na ogromny plus zasługuje ergonomia. Wszystko jest usytuowane logicznie i z głową. Tacka na smartfona z ładowarką indukcyjną w idealnym miejscu i pod idealnym kontem – widać ekran, łatwo się do niego sięga itp. Ekran systemu info-rozrywki jest w dobrym miejscu, nie wystaje nad konsolę centralną, choć jego jakość jest średnia. Tunel środkowy ma pokrętło do zmiany trybów jazdy, wygodny przełącznik hamulca elektrycznego z opcją Auto Hold, duże przyciski do podstawowych funkcji itp. Są uchwyty na kubki i obszerny podłokietnik. Bagażnik ma pojemność 551 litrów, a po złożeniu oparć kanapy – 1248 litrów.