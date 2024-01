Dakar Classic 2024. Podium Horodeńskiego i Sałacińskiego. Cztery polskie załogi na mecie

“Przyjeżdżając tutaj, kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, czego możemy się spodziewać. Wiedzieliśmy, że startujemy w najtrudniejszym rajdzie świata, ale to, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy dzień to była walka nie tylko o wynik, ale także o przetrwanie do mety. Uczyliśmy się wszystkiego na bieżąco, z dnia na dzień poprawiając nasze rezultaty. Po drodze, jak w każdy, nie uniknęliśmy przygód, ale na końcu udało się osiągnąć sukces i podium w naszym debiucie w Rajdzie Dakar” - mówił po mecie rajdu Arkadiusz Sałaciński.