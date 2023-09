Darmowe podręczniki dla uczniów. Rodzice dzieci, w tych klasach nie musza wydawać pieniędzy na książki. Koszty pokryje dotacja celowa

Kiedy rodzice nie muszą kupować podręczników?

Darmowe podręczniki w szkołach podstawowych - zasady

Program darmowych podręczników obejmuje uczniów szkół podstawowych, czyli klas 1-8. Samorządy otrzymują środki z dotacji celowej budżetu państwa w ramach tzw. dotacji podręcznikowej . Wcześniej składają one wnioski poprzez wojewodów do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), co umożliwia dostosowanie dostaw podręczników do liczby uczniów w danej szkole.

15 września 2023 r. mija termin składania wniosku przez jednostkę samorządu terytorialnego do wojewody o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. Dla złożonych przez JST wniosków o udzielenie dotacji w terminie od 13 lipca do 15 września 2023 r. wojewoda udziela dotacji do 14 października 2023 r. - wyjaśnia MEiN w komunikacie na stronie resortu

Dzieci otrzymują zarówno podręczniki, jak i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów. Pod koniec roku szkolnego oddają podręczniki do szkoły, aby kolejne roczniki mogły z nich korzystać. Jeżeli uczeń zgubił lub zniszczył książkę, rodzice muszą odkupić dany podręcznik i oddać go do szkoły.