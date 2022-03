„Delisie” – smakowita opowieść komiksowa nie tylko dla dzieci

„Delisie” przenoszą czytelników do świata bohaterek, które są uosobieniem znanych i lubianych potraw. Młoda kucharka Ramen wraz ze swoją rodziną, należącą do Makaronów, prowadzi restaurację w małym miasteczku Alakart. Poznajemy też koleżanki Ramen, m.in. Mysiego Melona, która prowadzi butik z ubraniami, Truskawkę w Czekoladzie, która ma swój zespół rockowy, oraz Tiramisu – najbardziej wybredną smakoszkę świata. Bohaterki rozwijają swoje pasje i kariery, co chwila pakując się w nowe, zwariowane perypetie.

Komiks „Delisie” składa się z krótkich humorystycznych historyjek, które zarówno treściowo, jak i graficznie wyróżnia nieprzeciętna wyobraźnia autorów. Seria powstała z myślą o najmłodszych czytelnikach, ale jest tu wiele „smaczków”, które docenią też starsi fani komiksów. Wszyscy miłośnicy dobrego humoru (i dobrego jedzenia) znajdą w tej serii coś dla siebie.