Derby Wrocławia w forBET 1.LIDZE. Tenisowe emocje już w ten weekend

To będzie pojedynek o tenisowy prymat w stolicy Dolnego Śląska. W bezpośredniej batalii zmierzą się zespoły COME-ON oraz TIM Gwardia i trudno jednoznacznie wskazać faworyta tej rywalizacji. W premierowej kolejce pierwszy z zespołów miała rozegrać spotkanie na wyjeździe z KT GAT Gdańsk, ale w ostatniej chwili poddał je walkowerem. Nie znamy powodów tej decyzji, ale zarząd zapewnia, ze klub rozegra ligę do końca. Lokalny rywal – TIM Gwardia, w zeszłym roku „otarł” się o awans do LOTTO SuperLIGI i wydawało się, że w tym roku znowu będzie walczyć o kwalifikację do wyższej klasy rozgrywkowej. Niestety pierwsza kolejka mocno sprowadziła wrocławian na ziemię. Grając w swoje hali, ulegli ZTT BAZALT Złotoryja 2:4.

W drugim spotkaniu drużyna ze Złotoryi sprawdzi możliwości KT Royal Zielona Góra. Gospodarze są na fali i celują w bezpośredni awans. Na ostoję zespołu wyrasta naturalizowany Marcel Zieliński, ale dzielnie dotrzymują mu kroku tegoroczne maturzystki - Ewa Czapulak i Zuzanna Kubacha. Forma zielonogórzan jest dużą niewiadomą, gdyż zespół pauzował w pierwszej kolejce.