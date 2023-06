Dolph Lundgren jako Wiedźmin oczami SI – wiemy, kogo aktor zagra w serialu Netflix i jak może się prezentować w tej roli

Dolph Lundgren to kultowy aktor kina akcji, który najlepsze czasy swojej działalności przeżył w latach 80. i 90., kiedy to grał w największych światowych hitach. Ma on na swoim koncie role m.in. w Uniwersalnym żołnierzu czy w filmie Rocky 4, w których wcielił się w przeciwników głównych protagonistów. Od tamtego czasu Lundgren zagrał w imponującej ilości filmów, aż w końcu zawita także do uniwersum Wiedźmina i to jako nie byle kto.