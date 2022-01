Dostawy węgla do elektrowni będą blokowane jeszcze przez dobę. Związkowcy PGG ponownie strajkują

Wczesnym rankiem, we wtorek 4 stycznia, związki zawodowe PGG wznowiły blokadę transportu węgla z zakładów wydobywczych do elektrowni. Nie dotyczy ona sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym. W ten sposób górnicy mają protestować przez dwa dni, łącznie na czternastu kopalniach.

We wtorek o godz. 18:00 odbyły się rozmowy z udziałem związkowców oraz zarządu PGG, ale nie przyniosły one porozumienia.

- Jeśli nie dojdziemy do porozumienia do 10 stycznia, protest zostanie wznowiony. Taka decyzja zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia sztabu protestacyjno-strajkowego - mówi Rafał Jedwabny, przewodniczący Sierpnia'80 w PGG. - Kolejne masówki na kopalniach zaplanowaliśmy na 11 stycznia, a dzień później odbędzie się referendum strajkowe. W przypadku gdy nie dojdzie do przełomu do 17 stycznia, przejdziemy do bezterminowej blokady wysyłki węgla - dodaje Rafał Jedwabny.

Przedstawiciele spółki podkreślają, że na bieżąco monitorują sytuację. Do centrali PGG spływają meldunki od koordynatorów wysyłki węgla w poszczególnych kopalniach. W sezonie jesienno-zimowym z kopalń spółki wyjeżdża ok. 40 pociągów na dobę. Dziś protestujący postanowili przepuścić wysyłkę do jednej z elektrowni, w której wkrótce mogło zabraknąć węgla.