Dostawy węgla z kopalń PGG od 4 stycznia znowu będą blokowane. Wciąż daleko do porozumienia ws. funduszu płac i rekompensat dla górników

We wtorek 28 stycznia odbyły się rozmowy z udziałem związkowców, zarządu PGG oraz wiceministra Piotra Pyzika. Strony nie doszły do porozumienia w sprawie zwiększenia funduszu płac oraz rekompensat dla górników za wzmożoną pracę między wrześniem a grudniem. W odpowiedzi sztab protestacyjno-strajkowy podjął następnego dnia decyzję o ponownej blokadzie węgla z kopalń, która ma zacząć obowiązywać od 4 stycznia.

Zostanie ona odwołana jeśli do tego czasu żądania związkowców zostaną spełnione.

- Odwołamy akcję protestacyjną jeśli do tego czasu dojdziemy do porozumienia z zarządem spółki i przedstawicielami rządu. W przeciwnym wypadku zablokujemy dostawy węgla na 48 godzin. Jeśli to nie pomoże, przeprowadzone zostanie referendum strajkowe. Wedy protest może zostać wydłużony o kolejnych pięć dni - mówi Rafał Jedwabny, przewodniczący Sierpnia'80 w PGG.