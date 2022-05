Dzień dziecka 2022 na Dolnym Śląsku: najfajniejsze atrakcje dla dzieci i pomysły na rodzinną wycieczkę pod Wrocławiem

Dinopark w Szklarskiej Porębie to jedno z miejsc, w których nie będę się nudzić ani dzieci, ani dorośli. Wycieczka śladami naturalnej wielkości dinozaurów to dobry pomysł na Dzień Dziecka pod Wrocławiem.

Dzień dziecka 2022 zbliża się wielkimi krokami. Warto z tej okazji zaplanować niezwykłą wycieczkę, pełną atrakcji, które przypadną do gustu dzieciom, ale też dorosłym. Zebraliśmy dla Was najfajniejsze atrakcje, najciekawsze miejsca, najbardziej nietypowe zajęcia, zabawy i przygody, jakie można znaleźć na Dolnym Śląsku – w sam raz na rodzinną wycieczkę pod Wrocławiem, której Wasze pociechy długo nie zapomną. Oto zestawienie 20 pomysłów na oryginalną wycieczkę z okazji dnia dziecka.

Kiedy jest dzień dziecka 2022?

Dzień Dziecka w Polsce obchodzimy co roku tego samego dnia: 1 czerwca. W 2022 r. święto wypada w środę. Nie jest wolne od pracy ani szkoły, ale w tym dniu dzieci mogą liczyć na urozmaicenia zwykłych zajęć, np. wycieczki do kina czy zoo. Co ciekawe, Dzień Dziecka w innych krajach bywa obchodzony w innych terminach. Czesi, Słowacy i Ukraińcy świętują go 1 czerwca, ale już np. Niemcy mają dwie daty: 1 czerwca w danej NRD i 20 września w dawnej RFN. W Turcji Dzień Dziecka obchodzi się w kwietniu, we Francji i Włoszech 6 stycznia (jako Dzień Rodziny), na Węgrzech w maju, w Argentynie w sierpniu, a w Australii w końcu października.

Wycieczka i przygoda – niezapomniane prezenty na Dzień Dziecka

Oryginalnym prezentem na Dzień Dziecka może być wycieczka w ciekawe miejsce, pełne atrakcji, gdzie nasze pociechy będą mogły przeżyć przygody i wyszaleć się do syta. Wycieczki po Polsce mają także walor edukacyjny, pozwalają zaszczepić w dzieciach pasję do podróży i zwiedzania świata, a także zachęcić je do ruchu i zabawy z dala od komputerów i smartfonów.

Warto zabrać dzieci na wycieczkę poza miasto w ciekawe miejsce, by mogły się przekonać, że świat ma do zaoferowania wiele atrakcji i warto czasem oderwać się od mediów społecznościowych, by zażyć ruchu na świeżym powietrzu. Dzień Dziecka nie jest wolny od szkoły i pracy, a w 2022 r. wypada w środę. To jednak nie przeszkoda. Wycieczkę z okazji Dnia Dziecka możecie zorganizować np. w weekend 28-29 maja lub 4-5 czerwca.

Najfajniejsze atrakcje dla dzieci na Dolnym Śląsku. 20 niezwykłych pomysłów

W Polsce znajduje się wiele miejsc dostosowanych do potrzeb i wymagań dzieci, od parków rozrywki, po nietypowe ścieżki spacerowe.

Dolny Śląsk także ma wiele do zaoferowania dzieciom. Zebraliśmy dla Was pomysły na wycieczkę po Dolnym Śląsku dla całej rodziny z okazji Dnia Dziecka. To atrakcje, zabawy i przygody, które spodobają się nie tylko dzieciom! Wśród naszych propozycji znalazły się m.in.: