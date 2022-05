Dzień Matki 2022. Lotnisko Chopina w Warszawie przygotowało niespodziankę dla podróżujących mam

Dzień Matki na Lotnisku Chopina. Niespodzianka dla podróżujących mam

Luksusowy Salon udostępniony na Dzień Matki

Fantazja to jeden ze specjalnych salonów do oczekiwania na lot w bardzo komfortowych warunkach, przeznaczony dla pasażerów klasy Business i uczestników programów lojalnościowych. Pozostali chętni muszą wykupić dostęp do salonu. Na pasażerów czekają wygodne sofy, bar samoobsługowy, bieżąca prasa, są też stanowiska do pracy przy komputerze.